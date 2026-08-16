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Propiedades residenciales en venta en Svencionys, Lituania

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Casa en Svencionys, Lituania
Casa
Svencionys, Lituania
Área 174 m²
Número de plantas 2
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$126,222
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Apartamento 3 habitaciones en Svencionys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Svencionys, Lituania
Habitaciones 3
Área 56 m²
Piso 2/2
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$75,239
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Casa en Svencionys, Lituania
Casa
Svencionys, Lituania
Área 118 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASA EN EL CENTRO DE SVENCIONES! Aquellos que quieren vivir cómoda y espaciosa, mie…
$136,359
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