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Propiedades residenciales en venta en Rusne, Lituania

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2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Rusne, Lituania
Apartamento 1 habitación
Rusne, Lituania
Habitaciones 1
Área 51 m²
Piso 1/1
En Pamarys, en la ciudad de Rusnė, cerca de dos ramas de Nemunas Delta Klivytė y Pakalne, el…
$45,097
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Apartamento 2 habitaciones en Rusne, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Rusne, Lituania
Habitaciones 2
Área 39 m²
Piso 2/3
THESE DIFFERENT PROJECT OF 20 APPARATUS IN THE RUSSIA --------------------------------------…
$114,527
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