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Locales comerciales en venta en Rokiskis, Lituania

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Propiedad comercial 183 m² en Rokiskis, Lituania
Propiedad comercial 183 m²
Rokiskis, Lituania
Área 183 m²
Piso 1
CASA SODYBA CON 53.36 SECCIÓN A. FUENTE R. _________________________________________________…
$283,783
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Agencia
Capital
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