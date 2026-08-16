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Propiedades residenciales en venta en Radviliskis, Lituania

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apartamentos
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Casa en Radviliskis, Lituania
Casa
Radviliskis, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASA EN RADVILE, MAIRONIC GATV La casa de una planta se vende con ático sin igual, …
$64,939
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Apartamento 2 habitaciones en Radviliskis, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Radviliskis, Lituania
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 4/4
Apartamento de 2 habitaciones en venta en Radviliškis, Naujoji str. 8 Apartamento de 2 habi…
$40,576
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Apartamento 3 habitaciones en Radviliskis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Radviliskis, Lituania
Habitaciones 3
Área 58 m²
Piso 1/3
SALES 3 K. PERO EN ROAD, RADVILIŠKIS R. PRINCIPIOS: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Apartamento …
$19,121
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Apartamento 3 habitaciones en Radviliskis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Radviliskis, Lituania
Habitaciones 3
Área 56 m²
Piso 2/2
Apartamento de 3 habitaciones en lugar tranquilo - Pociūnú kalba, Radviliškio r. o. Amplio a…
$15,296
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