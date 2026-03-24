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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Provincia de Vilna, Lituania

Vilna
85
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103 propiedades total found
Propiedad comercial 82 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 82 m²
Vilna, Lituania
Área 82 m²
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Propiedad comercial 27 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Propiedad comercial 53 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Propiedad comercial 236 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 3
$1,255
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Propiedad comercial 122 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 1
$2,319
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Propiedad comercial 37 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 1
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Propiedad comercial 45 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 5
$754
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Propiedad comercial 2 000 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 2
$6,956
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Propiedad comercial 50 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 1
$522
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Propiedad comercial 37 m² en Vilna, Lituania
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Propiedad comercial 139 m² en Didzioji Riese, Lituania
Propiedad comercial 139 m²
Didzioji Riese, Lituania
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Piso 1
$1,855
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Propiedad comercial 360 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 2
$6,666
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Propiedad comercial 422 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 422 m²
Vilna, Lituania
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Piso 1
$6,463
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Oficina en Vilna, Lituania
Oficina
Vilna, Lituania
Número de plantas 17
Alquiler de espacio de oficinas en nuevos edificios de oficinas de clase A+ y A++Período de …
$1,075
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Propiedad comercial 200 m² en Juodsiliai, Lituania
Propiedad comercial 200 m²
Juodsiliai, Lituania
Área 200 m²
Piso 1
$1,971
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Propiedad comercial 58 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 58 m²
Vilna, Lituania
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Piso 1
SUPERVISORES ESPECIALES - CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL, MEDICAL Y ROAD _ Local comercial acogedor…
$791
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Propiedad comercial 237 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 237 m²
Piso 3
$3,028
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Propiedad comercial 1 600 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 1 600 m²
Vilna, Lituania
Área 1 600 m²
Piso 1
$20,404
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Propiedad comercial 1 000 m² en Algirdai, Lituania
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Algirdai, Lituania
Área 1 000 m²
Piso 1
$1,159
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Propiedad comercial 1 454 m² en Masionys, Lituania
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Masionys, Lituania
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Piso 1
$11,121
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Propiedad comercial 140 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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$2,493
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Propiedad comercial 493 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 493 m²
$2,261
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Propiedad comercial 420 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 420 m²
Piso 1
$3,414
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Propiedad comercial 100 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 100 m²
Piso 1
$1,565
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Propiedad comercial 149 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 149 m²
Piso 2
$1,727
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Propiedad comercial 435 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 435 m²
Vilna, Lituania
Área 435 m²
Piso 1
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Propiedad comercial 91 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 91 m²
Vilna, Lituania
Área 91 m²
Piso 1
$2,623
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Propiedad comercial 135 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 135 m²
Vilna, Lituania
Área 135 m²
Piso 3
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Propiedad comercial 71 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 3
$911
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Propiedad comercial 74 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 74 m²
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