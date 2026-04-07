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Propiedades residenciales en venta en Pagegiai, Lituania

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Pagegiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Pagegiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 1/1
VENTA 3 K PERO EN IMPACT, TURGUS G. 6 - 6 Pagėgiai - ciudad en el oeste de Lituania, región…
$25,505
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Apartamento 3 habitaciones en Pagegiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Pagegiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 70 m²
Piso 1/1
VENTA 3 K PERO EN IMPACT, TURGUS G. 6-2 Pagėgiai - ciudad en el oeste de Lituania, región d…
$25,505
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