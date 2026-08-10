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Locales comerciales en venta en Naujoji Akmene, Lituania

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Propiedad comercial 493 m² en Naujoji Akmene, Lituania
Propiedad comercial 493 m²
Naujoji Akmene, Lituania
Área 493 m²
Piso 1
VENTA 493.15 KV.M. PRODUCTION, INDUSTRIAL ADVICE TO THE PURPOSE 0,1028 HA AGRICULTURAL DISEA…
$135,179
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Agencia
Capital
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