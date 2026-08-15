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Locales comerciales en venta en Lentvaris, Lituania

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Propiedad comercial 50 m² en Lentvaris, Lituania
Propiedad comercial 50 m²
Lentvaris, Lituania
Área 50 m²
Piso 1
DESIGNATION OF COMMERCIAL PREMISES with GROSS LOW * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
$165,255
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Agencia
Capital
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