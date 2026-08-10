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Propiedades residenciales en venta en Leipalingis, Lituania

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Apartamento 5 habitaciones en Leipalingis, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Leipalingis, Lituania
Habitaciones 5
Área 114 m²
Piso 1/1
Apartamentos de 2 habitaciones y 3 habitaciones con una propiedad de 39,88 ar en el edificio…
$43,474
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Casa en Leipalingis, Lituania
Casa
Leipalingis, Lituania
Área 102 m²
Número de plantas 2
Casa de madera en venta en Leapaliniai, cerca de Druskininkai! GENERAL Precio de venta: 25 …
$29,527
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Casa en Leipalingis, Lituania
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Leipalingis, Lituania
Área 244 m²
Número de plantas 1
Casa cerca de Leapallis Manor con la costa del lago y 81,67 bar parcela GENERAL: Precio de v…
$234,411
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