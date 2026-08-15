Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Lazdijai
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Lazdijai, Lituania

;
2 propiedades total found
Propiedad comercial 2 866 m² en Lazdijai, Lituania
Propiedad comercial 2 866 m²
Lazdijai, Lituania
Área 2 866 m²
Venta Complejo único de 4 edificios con parcela para actividades comerciales, sociales o adm…
$389,754
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 265 m² en Lazdijai, Lituania
Propiedad comercial 265 m²
Lazdijai, Lituania
Área 265 m²
Piso 2
COMPARISON OF 265 KnowLEDGE FOR THE CARRIAGE OF DIFFERENT ACTIVITIES Los restos pueden ser …
$113,171
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir