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Propiedades residenciales en venta en Lapes, Lituania

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Casa en Lapes, Lituania
Casa
Lapes, Lituania
Área 262 m²
Número de plantas 2
PARKYDAM ELECTRICALLY INSTALLATED EN 2025 La casa está totalmente reformada, con amplios sót…
$346,632
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Casa en Lapes, Lituania
Casa
Lapes, Lituania
Área 312 m²
Número de plantas 2
Casa de lujo en venta en la naturaleza rodeada de Lapės, distrito de Kaunas - su alojamiento…
$409,149
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