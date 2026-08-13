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Propiedades residenciales en venta en Kvedarna, Lituania

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Casa en Kvedarna, Lituania
Casa
Kvedarna, Lituania
Área 418 m²
Número de plantas 2
La casa de 6 apartamentos se vende. The house of K. Jaunius street, Šilale district Hay una…
$23,186
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Casa en Kvedarna, Lituania
Casa
Kvedarna, Lituania
Área 189 m²
Número de plantas 2
Una casa espaciosa con una gran parcela en la Casa Respiratoria - un gran lugar para su casa…
$48,691
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