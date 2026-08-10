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Locales comerciales en venta en Kretinga, Lituania

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Propiedad comercial 50 m² en Kretinga, Lituania
Propiedad comercial 50 m²
Kretinga, Lituania
Área 50 m²
Piso 1
DESIGNACIÓN 49,99 KV. M COMMERCIAL CORRECTIONS ŠV. STEPON G., WILNIUS SENAMIESTIS, GENTING ~…
$113,246
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