Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Provincia de Klaipėda
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Provincia de Klaipėda, Lituania

;
Palanga
10
24 propiedades total found
Propiedad comercial 84 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 84 m²
Klaipeda, Lituania
Área 84 m²
Piso 1
EXPOSURES TO MODERN MULTISECTIONS Oficina moderna, almacén o espacio de producción - todo b…
$1,025
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 115 m² en Neringa, Lituania
Propiedad comercial 115 m²
Neringa, Lituania
Área 115 m²
Piso 1
Exclusiva oportunidad para restaurante o café - instalaciones para catering Centro Nida con …
$4,618
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 100 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 100 m²
Klaipeda, Lituania
Área 100 m²
Piso 2
RESERVAR ADMINISTRATIVE - PRODUCTION -STORAGE PREMIUM Habitaciones para alquilar en este ed…
$464
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 147 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 147 m²
Klaipeda, Lituania
Área 147 m²
NUEVAS PREMISAS COMMERCIALES EN EL BASE ESTRATEGICO Locales comerciales en alquiler en un l…
$1,623
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 51 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 51 m²
Klaipeda, Lituania
Área 51 m²
Piso 4
DEDUCTED ADMINISTRATIVE-PRODUCTION-STORAGE COMMERCIAL BUILDINGs in the BALTIC PROSPECT DESCR…
$297
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 170 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 170 m²
Klaipeda, Lituania
Área 170 m²
Piso 1
CORRECTION OF TRADE AND SERVICES _ GENERAL: Superficie: 170 metros cuadrados; Alto: 1; Cond…
$1,281
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 496 m² en Gargzdai, Lituania
Propiedad comercial 496 m²
Gargzdai, Lituania
Área 496 m²
Piso 1
El local comercial se alquila en un lugar excelente en la calle Uždai 40, Gargždai. Perfecto…
$1,449
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Klaipeda, Lituania
Parcelas
Klaipeda, Lituania
LOCAL FOR Your BUSINESS --------------------------------------------------------------------…
$2,424
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 29 m² en Palanga, Lituania
Propiedad comercial 29 m²
Palanga, Lituania
Área 29 m²
Piso 2
Exclusiva posibilidad de alquilar locales comerciales en el centro del edificio Palanga. ¿Te…
$668
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Palanga, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Palanga, Lituania
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 1/1
Moderno apartamento de 2 habitaciones en Kunigiskes Moderno apartamento de 2 habitaciones (…
$348
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Palanga, Lituania
Apartamento 1 habitación
Palanga, Lituania
Habitaciones 1
Área 60 m²
Piso 2/3
HEDGE OF THE YEAR Excelente lugar tranquilo, cerca de la calle Vytauto, cerca del parque Bir…
$638
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Palanga, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Palanga, Lituania
Habitaciones 4
Área 89 m²
Piso 4/4
Piso en alquiler en Palanga con parking privado. El apartamento está en alquiler sólo para a…
$809
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Dercekliai, Lituania
Casa
Dercekliai, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 2
¡No te sorprendas de esto en Lituania! En la tierra del agua y el viento, en la isla de Sven…
$1,739
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 4 254 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 4 254 m²
Klaipeda, Lituania
Área 4 254 m²
Piso 1
SETTLEMENT SETTLEMENT SETTLEMENT SETTLEMENT DE SUPERVISIÓN GRATIS 1) 300 metros cuadrados d…
$19,727
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Palanga, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Palanga, Lituania
Habitaciones 4
Área 123 m²
Piso 4/5
Alquiler a largo plazo es un apartamento bien conocido, muy espacioso, de tres dormitorios. …
$1,855
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 196 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 196 m²
Klaipeda, Lituania
Área 196 m²
Piso 2
"AMBERTON" en el espacio público Las habitaciones de 2 plantas se alquilan en una ubicación…
$1,391
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 13 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 13 m²
Klaipeda, Lituania
Área 13 m²
Piso 1
CABINET LOSSES + FEED KIRSEA 124; FIOLET GROUP ISLE El salón de belleza Fiolet ofrece 14 me…
$236
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Palanga, Lituania
Casa
Palanga, Lituania
Área 73 m²
Número de plantas 1
Moderna casa de campo de 3 habitaciones por un año o más No en la casa con un gran patio pri…
$1,148
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Palanga, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Palanga, Lituania
Habitaciones 2
Área 370 m²
Piso 2/3
RECIBIDA EN EL CONTEXTO DE LA CASA = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$551
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Palanga, Lituania
Apartamento 1 habitación
Palanga, Lituania
Habitaciones 1
Área 38 m²
Piso 1/5
RECIBIDA PARA LA NUEVA CONSTRUCCIÓN EN EL NUEVO GIVEN CASO, desde luego. PRINCIPIOS BÁSICOS …
$464
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 50 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 50 m²
Klaipeda, Lituania
Área 50 m²
Piso 1
Alquile su peluquería en un moderno salón de belleza en Klaipeda! ¿Buscas empleos cómodos, e…
$290
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 35 m² en Palanga, Lituania
Propiedad comercial 35 m²
Palanga, Lituania
Área 35 m²
Piso 1
Exclusiva posibilidad de alquilar locales comerciales en el centro del edificio Palanga. ¿Te…
$1,217
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 41 m² en Palanga, Lituania
Propiedad comercial 41 m²
Palanga, Lituania
Área 41 m²
Piso 1
Hay locales comerciales en alquiler en el centro de Palanga. La cantidad que se informará en…
$812
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 13 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 13 m²
Klaipeda, Lituania
Área 13 m²
Piso 2
Le gustaría conocer a sus clientes donde se puede ver a través de las ventanas ¿Anke Square?…
$243
por mes
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Provincia de Klaipėda

apartamentos
bienes raíces comerciales
Realting.com
Ir