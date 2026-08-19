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Locales comerciales en venta en Kelmes rajono savivaldybe, Lituania

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 788 m² en Karklenai, Lituania
Propiedad comercial 788 m²
Karklenai, Lituania
Área 788 m²
Piso 2
BUILDINGs COMMERCIAL IN STRATEGIC FIELD - PUKI ACCESS TO BUSINESS DEVELOPMENT! WRITTEN TRADE…
$84,629
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Propiedad comercial 10 000 m² en Kelme, Lituania
Propiedad comercial 10 000 m²
Kelme, Lituania
Área 10 000 m²
Número de plantas 1
Negocio de cerdos en venta. Se pueden cultivar 12,000 unidades para la venta por año. cerdos…
$1,00M
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