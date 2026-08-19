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Propiedades residenciales en venta en Kelmes rajono savivaldybe, Lituania

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Kelme
8
22 propiedades total found
Casa en Vijurkai, Lituania
Casa
Vijurkai, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa con oportunidades de negocio en el distrito de Kelmė, pueblo de Vijurkai En …
$62,602
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Casa en Sedbarai, Lituania
Casa
Sedbarai, Lituania
Área 58 m²
Número de plantas 1
La antigua casa de la antigua casa de la vieja casa, el príncipe Shedbean, el bueno RAJ. ---…
$18,549
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Casa en Salteniai, Lituania
Casa
Salteniai, Lituania
Área 75 m²
Número de plantas 1
Casa en venta con amplia parcela en Šalteniai pueblo, Kelmė distrito 74,96 sq.m. vivienda c…
$26,022
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 3 habitaciones en Kelme, Lituania
Casa 3 habitaciones
Kelme, Lituania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 111 m²
Homestead Žvilgiο g. 13, Kelme, near the Krashante ValleyLa casa con un edificio auxiliar se…
$54,409
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Casa en Maneikiai, Lituania
Casa
Maneikiai, Lituania
Área 221 m²
Número de plantas 1
SLAYED SOURCES SENT BY SALE R., PARKO G. ¿La vida en la naturaleza es tu sueño? ¡Recién y r…
$202,878
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Casa en Kelme, Lituania
Casa
Kelme, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 2
PAISES DE SEA NORTE Y NORMAL -- Estas cabañas son creadas para aquellos que aprecian la paz,…
$235,094
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Kelme, Lituania
Casa
Kelme, Lituania
Área 42 m²
Número de plantas 1
MAJOR OF 30 ARM SKY with HOUSEHOLD AND HOUSEHOLD BUILDINGs HOUSEHOLD IN PATTERN AND ROMANIA …
$30,142
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Casa en Lendres, Lituania
Casa
Lendres, Lituania
Área 299 m²
Número de plantas 2
La granja se encuentra en la parte suroeste del distrito de Kelm, a unos 3 km del pueblo de …
$44,043
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Casa en Volungiai, Lituania
Casa
Volungiai, Lituania
Área 76 m²
Número de plantas 1
La casa está ubicada en la parte central sur de la ciudad de Kelmia, cerca de la escuela, ar…
$35,035
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Casa en Kelme, Lituania
Casa
Kelme, Lituania
Área 52 m²
En la parte occidental de la ciudad de origen, vendemos el objeto NT:- terreno, 0.0605 ha, e…
$11,998
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Casa en Brukaliai, Lituania
Casa
Brukaliai, Lituania
Área 71 m²
Número de plantas 1
Kelmos r. Šventra k. ( En la carretera Kražai-Carclones ), a unos 4 km de Kraži mst. Se vend…
$20,587
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Casa en Tytuvenai, Lituania
Casa
Tytuvenai, Lituania
Área 158 m²
Número de plantas 1
La granja es para la vida permanente, los negocios y la relajación. La granja está en: Pa š …
$36,036
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Casa en Janauciai, Lituania
Casa
Janauciai, Lituania
Área 572 m²
Número de plantas 2
Objeto comercial en venta ( Parte del negocio ) con salas de estar El precio se da con mater…
$350,346
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Casa en Tytuvenai, Lituania
Casa
Tytuvenai, Lituania
Área 58 m²
Número de plantas 1
Parte de la casa para descansar y una vida duradera La casa fue construida en 1890 y se encu…
$16,116
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Casa en Kelme, Lituania
Casa
Kelme, Lituania
Área 57 m²
Número de plantas 1
$15,044
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Villa en Dapkiai, Lituania
Villa
Dapkiai, Lituania
Área 1 000 m²
Número de plantas 1
Granja con terrenos y edificios en venta Dirección: Fresa 3, Humedales, Šaukenian sen., Dist…
$742,297
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Casa en Medsodziai, Lituania
Casa
Medsodziai, Lituania
Área 135 m²
Número de plantas 1
The homestead for sale was built in 1870, in TinThe house was built in 1870.Plot 29.4 acres,…
$47,507
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Casa en Uzventis, Lituania
Casa
Uzventis, Lituania
Área 50 m²
Número de plantas 1
La casa se encuentra en la parte central de la ciudad de Kražiai, cerca de la escuela, parro…
$31,671
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Casa en Kelme, Lituania
Casa
Kelme, Lituania
Área 85 m²
Número de plantas 1
En la parte central de la ciudad de origen, se venden destinos no residenciales con una supe…
$35,630
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Casa en Maneikiai, Lituania
Casa
Maneikiai, Lituania
Área 115 m²
Número de plantas 2
Enviándonos una casa resentida de SKY G., KRAKI, LOWER R. GENERAL Ubicación: Mažeikiu r., K…
$142,461
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Casa en Kelme, Lituania
Casa
Kelme, Lituania
Área 254 m²
Número de plantas 2
$132,624
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Casa en Kelme, Lituania
Casa
Kelme, Lituania
Área 99 m²
Número de plantas 2
La casa con un edificio auxiliar se encuentra en la pintoresca parte oriental de Kelmė. La c…
$65,064
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Tipos de propiedades en Kelmes rajono savivaldybe

casas independientes

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