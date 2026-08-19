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Propiedades residenciales en venta en Kedainiu rajono savivaldybe, Lituania

;
Kedainiai
18
39 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 4/5
SALES PERO, RAYS G.14, POINTS. Address - Rasa g. 14-45, Kėdainiai; El área total es de 48,2…
$59,035
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 75 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en una ubicación particularmente tranquila de la ciudad de Kėdainiai, Babėn…
$73,636
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Casa en Patranys, Lituania
Casa
Patranys, Lituania
Área 106 m²
Número de plantas 1
VENTA DE LA FUERZA AL TRABAJO --------------------------------------------------------------…
$51,705
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Apartamento 3 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 2/2
Amplio apartamento de 3 habitaciones en venta en el pueblo de Pažieislis, distrito de Kėdain…
$31,380
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Apartamento 3 habitaciones en Vainotiskiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vainotiskiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 1/3
Vendido 3 CAPSULES EN PRECIO OCCIDENTAL, BOARD AREA BUTO INFO: Address - Kačiupio g. 6-1, Va…
$40,222
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 51 m²
Número de plantas 1
SALES YAUKUS, SODO HOUSEHOLD in ROAD, Western ACLIGATE. ACCESO A OTROS TOOLS SOBRE LA BASE D…
$29,562
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TekceTekce
Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 1
VENTA DE LAS PARTES VISITARES CON DISTINTOS DE FARM en Puntos, ISLANDS G. Partes de la casa …
$47,333
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Casa en Ausra, Lituania
Casa
Ausra, Lituania
Área 264 m²
Número de plantas 2
Enviando nuestro NAM, con el 23.65 ARM LOW PAOBELIO K.! En Paobel, una casa de piedra cuida…
$98,628
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Casa en Josvainiai, Lituania
Casa
Josvainiai, Lituania
Área 108 m²
Número de plantas 2
SU CASO DE VENTA QUIEVEMENTOS DE CASA FOOTWEAR Y SUPERVISADA Por lo tanto, con una operación…
$129,734
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Casa en Patranys, Lituania
Casa
Patranys, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 2
Una casa residencial de madera con una amplia zona de 39 ares y edificios de un patio bien c…
$100,859
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Casa en Josvainiai, Lituania
Casa
Josvainiai, Lituania
Área 87 m²
Número de plantas 1
Vendido a nuestra casa, con una tarjeta de 17,95, ¡Tus semanas! En Josvainiai, una casa for…
$81,000
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 151 m²
Número de plantas 1
28 ARM SLAUGHTER with the HOUSEHOLD SCREENING! La propiedad exclusiva se vende a aquellos qu…
$44,761
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 142 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en Kėdainiai, en una zona tranquila y ordenada del distrito residencial. Es…
$115,214
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 294 m²
Número de plantas 2
SEAT, ROLLING AND GRADING G. 11A PARJIJDAM NAM. ¡Antes de sus ojos una casa que está totalm…
$277,068
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Casa en Labunava, Lituania
Casa
Labunava, Lituania
Área 311 m²
Número de plantas 1
Una casa acogedora, limpia y bien equipada en venta en un lugar tranquilo y hermoso en Latbū…
$160,469
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Casa en Daumantai, Lituania
Casa
Daumantai, Lituania
Área 20 m²
Número de plantas 2
SALE SODO NAM with 12,76 ares plot, DOUMANT K., BODAVIŲ R. - Sí. PRINCIPIOS: ✅ La casa de ja…
$13,906
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Casa en Daumantai, Lituania
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Daumantai, Lituania
Área 90 m²
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S17 Dream home es lo que más soñamos. Porque aquí estamos construyendo los recuerdos más her…
$186,632
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Apartamento 2 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 36 m²
Piso 4/5
¿Buscas un apartamento ordenado y acogedor? ¡Este proyecto! Apartamento de 2 habitaciones e…
$43,017
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 130 m²
Número de plantas 2
Ve a tu vieja dama. GENERAL: • Strazdelio g. 27, Kėdainiai; • acceso asfaltado; • La parcela…
$109,315
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Casa en Daumantai, Lituania
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Daumantai, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 1
S16 Dream home es lo que más soñamos. Porque aquí estamos construyendo los recuerdos más her…
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Casa en Beinaiciai, Lituania
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Beinaiciai, Lituania
Área 330 m²
Número de plantas 2
Enviando al espacio 2 LIVESTOCK HOUSEHOLD BEINEA K., BODANT R. Una casa muy espaciosa, de d…
$137,574
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Apartamento 3 habitaciones en Sirutiskis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Sirutiskis, Lituania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 2/5
SUBMITTED TO THE GENERAL TYPE IN THE SEATs of SODO G. ¡Previamente SETTLEMENT o DEPARTURE! …
$47,178
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Casa en Labunava, Lituania
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Labunava, Lituania
Área 134 m²
Número de plantas 2
Casa vendida en el distrito de Labunava Kėdainiai en un lugar tranquilo, cerca del estanque …
$88,337
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 162 m²
Número de plantas 2
SENT HOUSEHOLD with FARM BUILDINGs on the BASIS of the KEY BOARD, INFORMACIÓN: Superficie…
$52,300
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Apartamento 2 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 4/5
Donde otro jugador, GROWTH G.24, Puntos. ! DOMINIA EXCHANGE TO 1 ó 1,5 CABB. Instala BUTTER!…
$55,955
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 6 m²
Número de plantas 1
Una casa de madera en venta en el pueblo de Pasieslio, Alyvioso g. La casa de madera se ven…
$30,930
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 208 m²
Número de plantas 2
¡Vendió nuestro NAM con un FLAT de 20 ARM! En Lčiūnava, distrito de Kėdainiai, una casa de …
$34,405
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Casa en Pajieslys, Lituania
Casa
Pajieslys, Lituania
Área 147 m²
Número de plantas 1
Envío de casas vivas con ropas de familia en las tiendas R. La casa se vende con un garaje…
$41,840
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Apartamento 1 habitación en Kedainiai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 4/5
VENTA PERO, BUENO G. 17, Puntos. Address - Geguči.105/ g. 17-68, Kėdainiai; Superficie tota…
$40,576
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Apartamento 4 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 4
Área 80 m²
Piso 5/5
Vendido en el ESPACIO 4 CASTLE PERO EN EL NOMBRE RENONED - A. KANAPINSKAS GATV! ¿Buscas un h…
$90,511
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Tipos de propiedades en Kedainiu rajono savivaldybe

apartamentos
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