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Propiedades residenciales en venta en Kedainiu miesto seniunija, Lituania

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Kedainiai
18
24 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 4/5
SALES PERO, RAYS G.14, POINTS. Address - Rasa g. 14-45, Kėdainiai; El área total es de 48,2…
$59,035
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 75 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en una ubicación particularmente tranquila de la ciudad de Kėdainiai, Babėn…
$73,636
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Apartamento 3 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 2/2
Amplio apartamento de 3 habitaciones en venta en el pueblo de Pažieislis, distrito de Kėdain…
$31,380
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 51 m²
Número de plantas 1
SALES YAUKUS, SODO HOUSEHOLD in ROAD, Western ACLIGATE. ACCESO A OTROS TOOLS SOBRE LA BASE D…
$29,562
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 1
VENTA DE LAS PARTES VISITARES CON DISTINTOS DE FARM en Puntos, ISLANDS G. Partes de la casa …
$47,333
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 151 m²
Número de plantas 1
28 ARM SLAUGHTER with the HOUSEHOLD SCREENING! La propiedad exclusiva se vende a aquellos qu…
$44,761
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TekceTekce
Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 142 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en Kėdainiai, en una zona tranquila y ordenada del distrito residencial. Es…
$115,214
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 294 m²
Número de plantas 2
SEAT, ROLLING AND GRADING G. 11A PARJIJDAM NAM. ¡Antes de sus ojos una casa que está totalm…
$277,068
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Casa en Daumantai, Lituania
Casa
Daumantai, Lituania
Área 20 m²
Número de plantas 2
SALE SODO NAM with 12,76 ares plot, DOUMANT K., BODAVIŲ R. - Sí. PRINCIPIOS: ✅ La casa de ja…
$13,906
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Casa en Daumantai, Lituania
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Daumantai, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 1
S17 Dream home es lo que más soñamos. Porque aquí estamos construyendo los recuerdos más her…
$186,632
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Apartamento 2 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 36 m²
Piso 4/5
¿Buscas un apartamento ordenado y acogedor? ¡Este proyecto! Apartamento de 2 habitaciones e…
$43,017
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Casa en Kedainiai, Lituania
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Kedainiai, Lituania
Área 130 m²
Número de plantas 2
Ve a tu vieja dama. GENERAL: • Strazdelio g. 27, Kėdainiai; • acceso asfaltado; • La parcela…
$109,315
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Casa en Daumantai, Lituania
Casa
Daumantai, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 1
S16 Dream home es lo que más soñamos. Porque aquí estamos construyendo los recuerdos más her…
$186,632
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Casa en Kedainiai, Lituania
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Kedainiai, Lituania
Área 162 m²
Número de plantas 2
SENT HOUSEHOLD with FARM BUILDINGs on the BASIS of the KEY BOARD, INFORMACIÓN: Superficie…
$52,300
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Apartamento 2 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 4/5
Donde otro jugador, GROWTH G.24, Puntos. ! DOMINIA EXCHANGE TO 1 ó 1,5 CABB. Instala BUTTER!…
$55,955
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Casa en Kedainiai, Lituania
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Kedainiai, Lituania
Área 6 m²
Número de plantas 1
Una casa de madera en venta en el pueblo de Pasieslio, Alyvioso g. La casa de madera se ven…
$30,930
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 208 m²
Número de plantas 2
¡Vendió nuestro NAM con un FLAT de 20 ARM! En Lčiūnava, distrito de Kėdainiai, una casa de …
$34,405
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Apartamento 1 habitación en Kedainiai, Lituania
Apartamento 1 habitación
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Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 4/5
VENTA PERO, BUENO G. 17, Puntos. Address - Geguči.105/ g. 17-68, Kėdainiai; Superficie tota…
$40,576
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Apartamento 4 habitaciones en Kedainiai, Lituania
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Kedainiai, Lituania
Habitaciones 4
Área 80 m²
Piso 5/5
Vendido en el ESPACIO 4 CASTLE PERO EN EL NOMBRE RENONED - A. KANAPINSKAS GATV! ¿Buscas un h…
$90,511
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Casa en Daumantai, Lituania
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Daumantai, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 1
S18 Dream home es lo que más soñamos. Porque aquí estamos construyendo los recuerdos más her…
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Daumantai, Lituania
Área 73 m²
Número de plantas 1
REAL LOW PRICES BUTTER BUILDING S13 Dream home es lo que más soñamos. Porque aquí estamos co…
$136,545
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Casa en Kedainiai, Lituania
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Kedainiai, Lituania
Área 1 455 m²
Número de plantas 5
INVERSIÓN PUTIN!!!INDICADO NO ESTÁ SUSTABLECIDO 5 MANUFACTURACIÓN DE LOS HIGHS CON UN PROYEC…
$57,001
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Apartamento 2 habitaciones en Kedainiai, Lituania
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Kedainiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 33 m²
Piso 4/5
Acogedor apartamento en venta en Kėdainiai, Ši.105/ g. 116 ¿Buscando una vivienda compacta …
$25,073
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Área 73 m²
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$161,508
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