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Locales comerciales en venta en Distrito Municipio de Kaunas, Lituania

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 240 m² en Dievogala, Lituania
Propiedad comercial 240 m²
Dievogala, Lituania
Área 240 m²
Piso 1
SUBMITING ADVICE TO THE FIRST, pero, HOUSEHOLD AND AGRICULTURAL DISTRIBUTION IN THE GREENHOU…
$102 733
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Propiedad comercial 357 m² en Raudondvaris, Lituania
Propiedad comercial 357 m²
Raudondvaris, Lituania
Área 357 m²
Piso 1
Local comercial / servicio en venta en Red House (357,49 sq.m) Amplias y funcionales instal…
$416 190
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Propiedad comercial 1 812 m² en Narepai, Lituania
Propiedad comercial 1 812 m²
Narepai, Lituania
Área 1 812 m²
Piso 1
La propiedad se vende en 1812 metros cuadrados administrativo, edificio comercial con locale…
$3,07M
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Propiedad comercial 80 m² en Ringaudai, Lituania
Propiedad comercial 80 m²
Ringaudai, Lituania
Área 80 m²
Piso 1
¡Desarrollando para llevar a cabo actividades diferentes en el mercado de la corrupción! - S…
$57 965
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Propiedad comercial 1 250 m² en Linksmakalnis, Lituania
Propiedad comercial 1 250 m²
Linksmakalnis, Lituania
Área 1 250 m²
Piso 1
Vendido Gran objeto de inversión cerca de Kaunas, la península de Linksmakkalnis! 20 min (20…
$284 921
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