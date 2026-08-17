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Propiedades residenciales en venta en Ignalinos rajono savivaldybe, Lituania

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Ignalina
3
7 propiedades total found
Casa en Pasvogine, Lituania
Casa
Pasvogine, Lituania
Área 69 m²
Número de plantas 1
Una vivienda única se vende alrededor del bosque. 1,9 ha de parcela registrados 4 edificios.…
$28,983
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Apartamento 2 habitaciones en Ignalina, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Ignalina, Lituania
Habitaciones 2
Área 34 m²
Piso 2/2
La "NENDRA" INDIVIDUAL "PROYECTO A LA IGNALINA EFNER. A + + + CLASS STUDY TYPES - es su casa…
$94,131
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Apartamento 3 habitaciones en Ignalina, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Ignalina, Lituania
Habitaciones 3
Área 66 m²
Piso 3/5
Tu 3 camarera estaba en IGNALIA - por vida e inversion ¿Buscando una vivienda donde disfruta…
$92,336
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Senasis Daugeliskis, Lituania
Casa
Senasis Daugeliskis, Lituania
Área 48 m²
Número de plantas 1
VENTA DE LA CASA DE 47.87 ARS CON SENOJ MULTIPLE DE EDIFICIO ALGUNOS RAJ IGNALINARIOS. POR 3…
$20,521
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Casa en Grikiapele, Lituania
Casa
Grikiapele, Lituania
Área 66 m²
Número de plantas 1
Casa en venta en Grikiapelė pueblo, a 1 km de Shakarva, Lago Lūšiai! La casa necesita repara…
$29,132
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Casa en Melninkai, Lituania
Casa
Melninkai, Lituania
Área 71 m²
Número de plantas 1
DESCRIPCIÓN Ignalina es una tierra, famosa por muchos lagos, bosques, turismo y recreación …
$42,480
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Ignalina, Lituania
Casa
Ignalina, Lituania
Área 273 m²
Número de plantas 2
PUBLIC / SATELLITE HOUSEHOLD ON THE ESTER CARRIAGE IN THE IGNALINE. El proyecto exclusivo s…
$1,17M
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Tipos de propiedades en Ignalinos rajono savivaldybe

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