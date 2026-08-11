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Propiedades residenciales en venta en Gargzdai, Lituania

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1 propiedad total found
Casa en Gargzdai, Lituania
Casa
Gargzdai, Lituania
Área 166 m²
Número de plantas 2
La casa se vende en el corazón de Gargždai - Žemaitės g. ¡9! Es una oportunidad única para …
$177,860
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Agencia
Capital
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