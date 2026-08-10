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Locales comerciales en venta en Darbenai, Lituania

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Propiedad comercial 1 376 m² en Darbenai, Lituania
Propiedad comercial 1 376 m²
Darbenai, Lituania
Área 1 376 m²
Piso 1
El edificio vendido es 1375.52 kv / m (anterior cerdo) con 1.0027 ha de tierra. Información…
$159,557
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Agencia
Capital
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