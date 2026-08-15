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Locales comerciales en venta en Birzai, Lituania

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Propiedad comercial 1 100 m² en Birzai, Lituania
Propiedad comercial 1 100 m²
Birzai, Lituania
Área 1 100 m²
Piso 1
En la parte exclusiva de la ciudad de Biržai, a 200 m de la orilla del lago Širvėna y a 200 …
$193,747
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Agencia
Capital
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