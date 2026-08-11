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Propiedades residenciales en venta en Baisogala, Lituania

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Baisogala, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Baisogala, Lituania
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 1/1
VENTA DE 2 CABLES. Dos apartamentos - 2 habitaciones y 1 habitación - en el mismo edificio e…
$11,735
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Casa en Baisogala, Lituania
Casa
Baisogala, Lituania
Área 140 m²
Número de plantas 2
PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS EN BAISOGEN CON UN DISEÑO MAXIMICO ------------ Una hermosa casa…
$87,843
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