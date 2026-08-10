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Propiedades residenciales en venta en Ariogala, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Ariogala, Lituania
Casa
Ariogala, Lituania
Área 31 m²
Número de plantas 1
Una gran parcela de 17,22 ar con edificios en venta en Girkalnis ciudad Para aquellos que b…
$11,477
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Apartamento 3 habitaciones en Ariogala, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Ariogala, Lituania
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 1/4
Amplio apartamento de 3 habitaciones en venta en Ariogala ¿Estás buscando un hogar que pued…
$76,248
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