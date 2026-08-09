Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Venecia
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Venecia, Italia

;
Venecia
8
11 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Caorle, Italia
TOP TOP
Villa 5 habitaciones
Caorle, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
En las inmediaciones de Caorle, en la zona de Bryan, ofrecemos una villa unifamiliar rodeada…
$523,717
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa en Venecia, Italia
Villa
Venecia, Italia
Área 1 300 m²
Residencia única con piscina cubierta, un gran parque y un estanque privado - una lujosa fin…
$3,55M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Jesolo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Jesolo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
IT-080618. El complejo en primera línea con una playa personal en JesoloApartamento en venta…
$715,042
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Ático Ático en Lido di Jesolo, Italia
Ático Ático
Lido di Jesolo, Italia
Área 168 m²
Piso 8
Situado en privilegiadas plantas 8 y 9a, este excepcional ático combina la arquitectura ital…
$2,27M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$262,767
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$476,265
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pellestrina, Italia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pellestrina, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
El Lido de Venecia se encuentra a pocos minutos de Venecia, una de las ciudades más sorprend…
$1,68M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$372,253
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$233,862
Dejar una solicitud
Apartamento 23 habitaciones en Venecia, Italia
Apartamento 23 habitaciones
Venecia, Italia
Dormitorios 23
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 160 m²
En la isla de Murano, al lado de Campo San Bernardo, se encuentra este elegante hotel constr…
$3,83M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$433,565
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Venecia

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Venecia, Italia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir