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Apartamentos en venta en Varese, Italia

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Apartamento 3 habitaciones en Abbazia, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Abbazia, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 240 m²
FP-T645. En Sesto Calenda se vende un ático con acabados de alta calidadEn Sesto Calenda, a …
$808,818
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Apartamento 3 habitaciones en Brusimpiano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Brusimpiano, Italia
Habitaciones 3
Área 50 m²
Apartamento con entrada independiente de unos 50 metros cuadrados en la primera planta. Comp…
$98,823
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Apartamento 4 habitaciones en Travedona Monate, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Travedona Monate, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
PL-PR_A01. Ruso de la República de China y la Comisión de la Unión Europea de la Unión de la…
$457,158
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Apartamento 3 habitaciones en Ponte, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Ponte, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 72 m²
PL-PR_A35. Apartamentos en venta con increíbles vistas al lago en el pintoresco pueblo de La…
$246,162
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Apartamento 3 habitaciones en Monate, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Monate, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 105 m²
PL-PR-A01. Ruso de la República de China y la Comisión de la Unión de la Unión de la Unión d…
$246,162
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Apartamento 2 habitaciones en Leggiuno, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Leggiuno, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 170 m²
FP-T371. Apartamento en la ciudad de Lejuno. Lago MaggioreEn Lejuno, en el lado este del lag…
$586,100
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Parámetros de las propiedades en Varese, Italia

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