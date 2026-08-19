Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Teramo
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Teramo, Italia

;
bienes raíces comerciales
4
Hotel Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Hotel 3 000 m² en Giulianova, Italia
Hotel 3 000 m²
Giulianova, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 3 000 m²
IT-07070720. Hotel en primera línea 3*En la zona central de Julianova Lido, un hotel de seis…
$3,75M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hotel 2 200 m² en Alba Adriatica, Italia
Hotel 2 200 m²
Alba Adriatica, Italia
Habitaciones 50
Área 2 200 m²
Hotel con 50 habitaciones en excelente estado frente al mar con su propia playa y chalet
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir