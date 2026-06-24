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Apartamentos del mar en venta en Sicilia, Italia

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Apartamento 4 habitaciones en Trapani, Italia
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Apartamento 4 habitaciones
Trapani, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 4/6
TRAPANI – APARTAMENTO EN UNA LOCALIZACIÓN ESTRATEGICA Sólo un golpe de estado del mar En el …
$149,207
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