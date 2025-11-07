Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Rovigo, Italia

1 propiedad total found
Villa 24 habitaciones en Canaro, Italia
Villa 24 habitaciones
Canaro, Italia
Habitaciones 24
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 20 944 m²
Número de plantas 3
Villa Martelli Piccioli (Villa Bergamini) — Historic Venetian Residence in the Heart of Pole…
$579,415
