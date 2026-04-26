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Apartamentos con piscina en venta en Novara, Italia

3 habitaciones
7
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Apartamento 4 habitaciones en Lesa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lesa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 125 m²
PL-PR-A05. Lago Maggiore. Leza. Cómodo apartamento en un hermoso edificio residencial con pi…
$504,046
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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