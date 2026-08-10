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Propiedades residenciales en venta en Mantua, Italia

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apartamentos
3
casas independientes
5
8 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Monzambano, Italia
Villa 5 habitaciones
Monzambano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 550 m²
GH-SV00016. Futusilia de la República de China, кипарисов и виноградников и имеет панорамный…
$2,11M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa 10 habitaciones en Cavriana, Italia
Casa 10 habitaciones
Cavriana, Italia
Habitaciones 10
Área 1 500 m²
On the emerald hills, just 14 km from the famous town of Sirmione, we offer for sale a magni…
$678,814
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Casa 30 habitaciones en Monzambano, Italia
Casa 30 habitaciones
Monzambano, Italia
Habitaciones 30
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 300 m²
Between the towns of Sirmione and Peschiera, in the area on the south of Garda Lake, between…
$3,07M
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 8 habitaciones en Volta Mantovana, Italia
Ático Ático 8 habitaciones
Volta Mantovana, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
In the heart of Volta Mantovana, in a privileged location granting access to all amenities, …
$598,889
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Villa 10 habitaciones en Ponti sul Mincio, Italia
Villa 10 habitaciones
Ponti sul Mincio, Italia
Habitaciones 10
Área 120 000 m²
In a very peaceful setting, we offer a beautiful farm estate surrounded by 12 hectares of la…
$2,41M
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Apartamento 11 habitaciones en Castelnuovo, Italia
Apartamento 11 habitaciones
Castelnuovo, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 550 m²
En el corazón de Lugana, a 100 m de Porto Riel, conveniente para todos los servicios princip…
$544,146
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Villa 6 habitaciones en Castiglione delle Stiviere, Italia
Villa 6 habitaciones
Castiglione delle Stiviere, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
En Castiglione delle Stiviere, en una zona tranquila y conveniente para todos los servicios …
$480,644
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Apartamento 5 habitaciones en Solferino, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Solferino, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Away from the hustle and bustle of the cities, but at the same time close to communication r…
$469,695
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