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Villas en venta en Génova, Italia

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Arenzano
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8 propiedades total found
Villa 11 habitaciones en Camogli, Italia
Villa 11 habitaciones
Camogli, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
Venta en Camogli – Chalet exclusivo con impresionantes vistas al mar en el corazón del Parqu…
$3,39M
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Villa 6 habitaciones en Santa Margherita Ligure, Italia
Villa 6 habitaciones
Santa Margherita Ligure, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 3
Santa Margherita Ligure – Prestigioso apartamento en una villa de época con jardín y terraza…
$2,28M
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Villa en Arenzano, Italia
Villa
Arenzano, Italia
Área 270 m²
KK-070715-4. Villa en complejo privadoVilla: 30 km al aeropuerto de Génova 148 km de la fron…
$3,16M
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Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Villa 5 habitaciones en Arenzano, Italia
Villa 5 habitaciones
Arenzano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
ED-250417. Complejo de cuatro villas en la zona de Pineta di ArenzanoEl complejo de cuatro v…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Villa en Camogli, Italia
Villa
Camogli, Italia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 1
Área 477 m²
CAMOLI (Liguria)// 3 Villas y Guest House // 9.000 m2 Parcela // Vista mar // Plazas de apar…
$9,30M
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Villa en Portofino, Italia
Villa
Portofino, Italia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
PORTOFINO (Liguria) // MAIN VILLA 400 KV M // ORANGERY // PART OF 25,000 KV M // PRIZATION u…
$9,30M
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Villa en Arenzano, Italia
Villa
Arenzano, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra en la parte más prestigiosa de Arenzano, a pocos pasos de las playas, …
$1,75M
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Villa 10 habitaciones en Recco, Italia
Villa 10 habitaciones
Recco, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 585 m²
Majestic villa facing the sea in Recco and Camogli, magnificent villa to renovate with a lar…
$3,15M
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Parámetros de las propiedades en Génova, Italia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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