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Apartamentos en venta en Génova, Italia

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Apartamento 6 habitaciones en Santa Margherita Ligure, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Santa Margherita Ligure, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
En venta – Atico Liguriano-Estilo Brillante, A pocos pasos del marOfrecemos a la venta un el…
$935,877
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