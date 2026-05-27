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Apartamentos con garaje en venta en Subdistrito de Tel Aviv, Israel

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Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 12/20
Amplio y moderno apartamento en venta en una de las zonas más populares de Bat Yam - Park Ha…
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Isrealty
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Tipos de propiedades en Subdistrito de Tel Aviv

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

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con Jardín
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