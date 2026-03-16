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Propiedades residenciales en venta en Distrito Norte, Israel

Nahariya
8
Nahariah
3
13 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 4
Área 124 m²
In the centre of Nahariya, located in a quiet and sought after street, He's got a lot of thi…
$485,925
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Apartamento 5 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 5
Área 120 m²
En el nuevo distrito de Akhziv, hermoso apartamento 5 habitaciones de unos 120m2 con terraza…
$808,830
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Apartamento 3 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 3
Área 70 m²
Apartment 3 rooms 70m2 in small building of 3 floors located in residential area close to sh…
$311,933
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OneOne
Apartamento 5 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 5
Área 200 m²
Large garden ground In the new Shimon Peres district, discover this beautiful 5 rooms on the…
$956,175
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Dúplex 5 habitaciones en Nahariya, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 5
Área 125 m²
En un pequeño edificio en la calle Hertzl en el popular distrito de Ein Sara en Nahariya Dup…
$564,300
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Apartamento 4 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 4
Área 110 m²
Beautiful 4 room apartment, new, bright and spacious. Area 110 m2, it includes terrace 14m2,…
$583,110
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Apartamento 3 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 3
Área 65 m²
Apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad en un edificio muy bien mantenido, e…
$312,873
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Apartamento 5 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 5
Área 125 m²
Akhziv — Superb 5 rooms for sale Splendid sea view 125 m2 + terrace 20 m2 (sea view) Elevato…
$705,375
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Apartamento 4 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
Apartamento 4 habitaciones rue Hertzl En muy buen estado, amplio y luminoso Buen potencial
$395,010
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Villa 7 habitaciones en Tiberíades, Israel
Villa 7 habitaciones
Tiberíades, Israel
Habitaciones 7
Área 250 m²
Detalles de la propiedad: Situado en Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), esta propiedad únic…
$11,21M
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Apartamento 4 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 4
Área 104 m²
TOWER PREMIUM Apartamentos 4 y 5 habitaciones Entrega prevista para junio 2027 De 1.880.000 …
$589,380
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Apartamento 3 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 3
Área 75 m²
APPARTEMENT 3 PIECES QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER BEAU POTENTIEL
$376,200
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Apartamento 4 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
Located in the new Shimon Peres district of Nahariya, this spacious 4-room apartment of appr…
$579,975
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