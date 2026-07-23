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Propiedades residenciales en venta en Safed, Israel

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apartamentos
3
3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Safed, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Safed, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
Una dirección excepcional en el corazón de una tierra bíblica Vivir aquí no es sólo elegir u…
$583,840
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Apartamento 5 habitaciones en Safed, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Safed, Israel
Habitaciones 5
Área 126 m²
Una dirección excepcional en el corazón de una tierra bíblica Vivir aquí no es sólo elegir u…
$606,800
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Apartamento 3 habitaciones en Safed, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Safed, Israel
Habitaciones 3
Área 79 m²
Una dirección excepcional en el corazón de una tierra bíblica Vivir aquí no es sólo elegir u…
$519,880
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