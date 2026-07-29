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Barrio residencial A ne pas manquer mini penthouse 3 pieces avec piscine privee et terrasse aquarelle ganim bet

Eilat, Israel
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ID: 39617
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat

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Magnífico apartamento de 3 habitaciones en la planta baja con piscina privada y terraza, situado en el acuarela distrito de Ganim Bet. Hermosos volúmenes: salón, comedor y pequeño bar, dormitorio principal y salón abierto. Terraza con zona de relax con vistas a su piscina privada. Qué curioso abstenerse. Disponible totalmente amueblado. Precio de alquiler sin cargos. Precauciones, garantes y garantías solicitadas. Disponible de 15-04-2026.

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