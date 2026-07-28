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Barrio residencial Magnifique villa construite sur 4 etages avec piscine a vendre au coeur de raanana

Ra'anana, Israel
de
$4,23M
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ID: 39607
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaOren

Sobre el complejo

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Referencia: RN 107 Distrito: Kiryat Ganim, el barrio más ocupado de Raanana, en la frontera Herzliya Zona tranquila, verde y residencial, a la entrada de un carril sin salida Cerca del transporte público, autobús y estación de tren de Ra Cerca del hapark lev, un centro comercial con supermercados, farmacia, cine, gimnasio y restaurantes. Muchas sinagogas. Hermosa villa 8 habitaciones en 4 niveles, sótano incluido Superficie habitable de 402 m2 Terreno de 350 m2 Jardín con piscina privada de 35 m2 Aire acondicionado central Casa brillante: Estilo provenzal, diseño por arquitecto Descripción de la villa : 4 suites maestras en las plantas superiores con baño y muebles integrados, en la planta baja (100 m2) : 1 gran salón con chimenea de combustible, cocina americana de la marca Regba, comedor, salón TV Exterior: amplia terraza con piscina y hierro forjado pergola Y otro en césped sintético, con barbacoa En el sótano, lavandería y aseos de invitados En el sótano: cine en casa, 1 amplio escritorio doble, mamá y otro dormitorio, baño, cocina americana, trastero Suelos de mármol casi en todas partes, suelos de parqué laminados/stratificados en las habitaciones Cargador eléctrico

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Ra'anana, Israel
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