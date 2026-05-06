  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Barrio residencial A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Ascalón, Israel
de
$1,12M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 36155
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    HaLilac

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Muy bonito apartamento con hermosa vista

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$760,500
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Nahariya, Israel
de
$405,600
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,45M
Barrio residencial Projet neuf a hadera le parc
Hadera, Israel
de
$2,53M
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,265
Está viendo
Barrio residencial A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Ascalón, Israel
de
$1,12M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra'anana, Israel
de
$1,28M
Apartamento con 5 habitaciones con terraza aparcamiento y bodega. terraza de 10 m2. cocina abierta. Edificio renovado con mamá. centro de la ciudad cerca de la sinagoga de Rav Pinto tiene 2 no d arouza pero tranquilo. La calle tiene un sentido único
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Producto excepcional para ser incautado. 86m2 espacio habitable + 2 hermosos balcones. Apartamento lleno de encanto e historia. Gran vida, muy buenos servicios. Ascensor, aparcamiento, 15m2 de bodega. Edificio excepcional
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,60M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Immenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro de l…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir