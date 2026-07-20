Barrio residencial Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage

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A solo 5 minutos a pie de la playa
Magnífico apartamento situado en un edificio reciente de 3 años.
Apartamento 3 habitaciones
• 63 m2 de espacio habitable
• Terraza de 8 m2
• Mamad (habitación segura)
• Estacionamiento robótico
• 3a planta con ascensor
• Orientación Sur y Este
• Bonito, luminoso y perfectamente arreglado apartamento
• A solo 2 minutos a pie del parque Yarkon
Precio: 4 800 000
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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