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Barrio residencial Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38261
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

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A solo 5 minutos a pie de la playa Magnífico apartamento situado en un edificio reciente de 3 años. Apartamento 3 habitaciones • 63 m2 de espacio habitable • Terraza de 8 m2 • Mamad (habitación segura) • Estacionamiento robótico • 3a planta con ascensor • Orientación Sur y Este • Bonito, luminoso y perfectamente arreglado apartamento • A solo 2 minutos a pie del parque Yarkon Precio: 4 800 000

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Tel-Aviv, Israel
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