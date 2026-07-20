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Barrio residencial Superbe penthouse proche mer vieux nord

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38314
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff, 213

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Magnífico Ático en venta en Tel-Aviv, en el Viejo Norte, a pocos pasos del mar! Nuevo edificio. 7a planta en 7 con ascensor directo en el apartamento. 4.5 habitaciones. 2 baños. 132m2 + 33m2 de terraza con vistas al mar. 4 exposiciones. Mamad. Precio: 9.690.000

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