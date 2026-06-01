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Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme

Ra'anana, Israel
de
$8,39M
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ID: 37105
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Yigael Yadin

Sobre el complejo

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Bonito chalet situado al oeste de Raanana en una calle muy tranquila. Cocina reformada y amplia con isla central. Amplia sala de estar con comedor real. Muy brillante. Base de referencia. Aparcamiento y muy hermoso jardín con piscina.

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Ra'anana, Israel
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