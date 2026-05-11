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Barrio residencial A vendre 3 5 pieces

Asdod, Israel
de
$615,760
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8
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ID: 36544
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Kdoshey Belzen

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Super ubicación, cerca del centro y del mar. Alef. 3,5 habitaciones de 85 m2 + balcón. Sexto piso. Dos ascensores. Mamad. Aire acondicionado en todas las habitaciones. Vista a la ciudad y el puerto.

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Asdod, Israel
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