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Barrio residencial Jerusalem mamilla david village

Jerusalén, Israel
de
$4,73M
6/5/26
$4,73M
5/5/26
$4,70M
;
9
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ID: 35780
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Eliyahu Shama, 1

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En el corazón de la Mamilla, y en el famoso proyecto David Village Legacy, aquí hay una hermosa 4 habitaciones de 120 m2 con 13 m2 terraza Soucah con un amplio salón, muy grande suite principal, 2 baños, 3 aseos + bodega y 1 plaza de aparcamiento.

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Jerusalén, Israel
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