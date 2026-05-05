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Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Asdod, Israel
de
$605,020
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ID: 36388
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Zalman Aran, 13

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Stop Case: Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod a un precio inmejorable. En el corazón del distrito "Dalet", edificio con ascensor, cerca de todo... Ya alquilado en 4200 shekels (alquiler 3,75%). En todas partes hay edificios que han sido renovados en "Tama 38": añadiendo una terraza, una habitación y completa ravage y modernización. Y en este caso el apartamento existente puede convertirse en 5 habitaciones con terraza, en un edificio de lujo todo mármol!!!!

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