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Barrio residencial Au centre

Jerusalén, Israel
de
$970,060
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7
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ID: 36507
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Kook, 12

Sobre el complejo

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superbe appart a savione view africa prestigioso edificio 4 ascensores vista impresionante renovado por arquitecto y totalmente amueblado con balcón

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Jerusalén, Israel
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