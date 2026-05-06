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Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$6,29M
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5
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ID: 36524
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Jaffa, 100

Sobre el complejo

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En el centro de Jerusalén, lujosa residencia. Muy bonito ático de 175 m2 con 62 m2 de terraza, impresionante vista panorámica. Altura de techo excepcional. Estacionamiento doble + bodega.

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Jerusalén, Israel
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