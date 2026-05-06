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Barrio residencial Appartement a vendre a arnona

Jerusalén, Israel
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$1,24M
6/5/26
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ID: 35881
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
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    Distrito de Jerusalén
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    Jerusalén

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Venta en una zona tranquila y bucólico de Arnona, un apartamento de 4 habitaciones, 90m2, en la primera planta, en un pequeño condominio, con mirpeset, bodega y estacionamiento. Cerca del transporte público y del distrito comercial Talpiot. Precio: 3650000 Shekels

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