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Barrio residencial Calme investi au centre bon emplacement grand luxueux bien agence clair spacieux entierement meuble grand jardin hauts plafonds magnifique

Ramat Gan, Israel
de
$3,90M
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ID: 38644
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Truman, 19

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Ramat Gan, Israel
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